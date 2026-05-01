Sanità deficit di 18,5 milioni di euro | conti in miglioramento
Le aziende sanitarie della provincia hanno approvato i bilanci consuntivi del 2025, evidenziando un deficit di 18,5 milioni di euro. Rispetto alle precedenti rilevazioni, i conti mostrano segnali di miglioramento nel percorso di risanamento finanziario. La situazione economica delle strutture sanitarie si mantiene sotto osservazione, mentre si continuano a mettere in atto interventi per ridurre ulteriormente il disavanzo.
Prosegue il percorso di risanamento dei conti delle Aziende sanitarie ferraresi, che hanno deliberato i bilanci consuntivi 2025 con un deficit di 18.570.864 euro (15.472.903 per l’Ausl e 3.097.961 per l’Aosp). Si tratta di un dato in netto miglioramento rispetto a quello dell’anno precedente in.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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