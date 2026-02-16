Doha | Sinner-Alcaraz montepremi record e boom economico nel tennis Gli ingaggi superano i 2 milioni

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfidano a Doha, dove il montepremi supera i 2 milioni di dollari, segnando un nuovo record per il torneo. La cifra elevata riflette l’aumento degli investimenti nel tennis, che sta attirando sempre più giocatori di alto livello. Questo torneo, infatti, sta attirando l’attenzione anche grazie ai premi mai visti prima, che spingono i tennisti a puntare forte sulla competizione qatariota.

Doha: Sinner e Alcaraz, un Montepremi da Record e il Tennis nell’Era degli Investimenti Miliardari. Doha, Qatar – Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si contendono la vittoria all’ATP 500 di Doha, un torneo che sta rapidamente diventando un punto di riferimento nel circuito tennistico mondiale. L’edizione 2026 non è solo una sfida tra i numeri uno e due del ranking, ma anche un esempio di come gli investimenti del Qatar stiano ridefinendo l’economia dello sport, con montepremi e ingaggi che superano i 2 milioni di dollari. Un Salto di Qualità: Il Montepremi e i Premi in Palio. L’ATP 500 di Doha ha visto un significativo aumento del montepremi negli ultimi anni, riflettendo l’ambizione del Qatar di affermarsi come hub sportivo internazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner partecipano all’ATP 500 di Doha, che si svolge dal 16 al 22 febbraio 2026, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Al termine della stagione tennistica 2025, si analizzano i montepremi ATP e le classifiche di guadagno dei giocatori.

