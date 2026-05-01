San Protaso l' Amministrazione incontra i residenti

Mercoledì 29 aprile si è svolto a San Protaso un incontro pubblico promosso dall’Amministrazione comunale di Fiorenzuola. L’iniziativa ha riguardato principalmente i lavori di manutenzione e riqualificazione del cimitero della frazione, ma ha consentito anche ai residenti di porre domande e condividere osservazioni su altri temi locali. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’amministrazione e cittadini della zona.

Nella serata di mercoledì 29 aprile si è tenuto a San Protaso un incontro pubblico promosso dall’Amministrazione comunale di Fiorenzuola, dedicato in particolare all’illustrazione degli interventi di manutenzione e riqualificazione del cimitero della frazione, ma aperto anche al confronto sulle.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Leggi anche: Cantiere di via Fiorentina: l’Amministrazione incontra le categorie economiche Manfredonia, l’Amministrazione incontra i cittadini alla Madre Teresa di CalcuttaProsegue il percorso di dialogo diretto tra Amministrazione e cittadini attraverso gli incontri “Quartieri in Comune”.