Referendum Giustizia | a San Pietro Vernotico un incontro pubblico per le ragioni del No

L’incontro, che avrà inizio alle ore 18, si propone come un’occasione di dialogo e confronto tecnico-giuridico sulle tematiche della riforma della giustizia SAN PIETRO VERNOTICO – In vista dell'imminente consultazione referendaria, la comunità di San Pietro Vernotico si prepara a un momento di approfondimento e dibattito istituzionale. Domani, mercoledì 4 marzo 2026, la sala consiliare del Palazzo Comunale ospiterà un evento organizzato dal Comitato per il No al referendum costituzionale previsto per il 22 e 23 marzo 2026, dal titolo: "Giusto dire No". L’incontro, che avrà inizio alle ore 18, si propone come un’occasione di dialogo e confronto tecnico-giuridico sulle tematiche della riforma della giustizia. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Referendum Giustizia: a Venafro incontro pubblico per spiegare le ragioni del NOIl Molise si prepara a un dibattito cruciale sul referendum costituzionale sulla giustizia.

"Referendum sulla giustizia, le ragioni del Nì": se ne parla in un incontro pubblicoL'incontro è organizzato dal circolo Acli “Il Ponte” di Meldola e dal circolo Acli di Rocca delle Caminate, con la collaborazione delle Acli...

Referendum giustizia 2026: focus online con le ragioni del NO

Una raccolta di contenuti su Referendum Giustizia

REFERENDUM GIUSTIZIA Referendum Giustizia: date, quesito e cosa cambia con il sìManca poco al referendum confermativo sulla riforma della giustizia che potrebbe ridefinire gli equilibri della magistratura italiana ... statoquotidiano.it

Referendum giustizia, Luciano Violante e Lorenza Violini venerdì al Centro Paolo VI°Un’occasione per conoscere meglio, con l’aiuto di due esperti molto qualificati, la riforma della giustizia oggetto del referendum del prossimo 22 e 23 marzo. quibrescia.it

Referendum giustizia 2026: incontro a Sondrio con Gherardo Colombo per le ragioni del NO #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com facebook

Referendum giustizia, la Toscana si mobilita: 70 appuntamenti dei comitati del Sì e del No x.com