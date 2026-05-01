San Paolo AQP prende in gestione la nuova rete idrica | concluso iter durato oltre vent’anni

Nella mattinata di ieri è stato firmato il passaggio di consegne tra il Comune di Martina Franca e Acquedotto Pugliese riguardo alla gestione della nuova rete idrica nella zona di San Paolo, nell’agro martinese. L’operazione conclude un iter iniziato più di vent’anni fa, portando ufficialmente l’acquedotto pubblico a gestire l’impianto appena completato. La consegna si è svolta alla presenza delle parti interessate e delle autorità locali.

Tarantini Time Quotidiano È stato firmato ieri mattina il passaggio di consegne dal Comune di Martina Franca ad Acquedotto Pugliese della nuova rete idrica realizzata nella zona di San Paolo, nell’agro martinese. Con la sottoscrizione dell’atto, AQP ha ufficialmente preso in gestione l’infrastruttura destinata a migliorare il servizio di erogazione dell’acqua nell’area. La nuova rete si estende per circa 3,5 chilometri e consentirà di garantire standard di efficienza analoghi a quelli presenti nel resto del territorio comunale. Si conclude così un percorso tecnico e burocratico avviato oltre vent’anni fa e che ha richiesto diversi interventi strutturali per rendere l’impianto idoneo all’allaccio.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - San Paolo, AQP prende in gestione la nuova rete idrica: concluso iter durato oltre vent’anni Notizie correlate Crisi idrica: piano d’urgenza concluso, la rete torna in funzioneL’emergenza idrica che ha colpito diverse zone del territorio servito da Aca sta lasciando il posto a una fase di normalizzazione, dopo giorni di... Rete idrica: concluso un delicato intervento sull’acquedotto dei MillePisa, 28 aprile 2026 – Pisa non se n’è accorta, ma nei giorni scorsi si è concluso un delicato intervento sulla condotta del Mille, l’infrastruttura...