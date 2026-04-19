Dopo giorni di interventi intensi, il piano di emergenza per la crisi idrica è stato portato a termine e la rete di distribuzione è tornata a funzionare regolarmente. La situazione nelle zone interessate, che avevano subito riduzioni nell’approvvigionamento, si sta progressivamente stabilizzando. L’intervento ha permesso di ripristinare il servizio e di superare il periodo di criticità che aveva coinvolto diverse aree del territorio.

L’emergenza idrica che ha colpito diverse zone del territorio servito da Aca sta lasciando il posto a una fase di normalizzazione, dopo giorni di sforzi intensi per garantire l’approvvigionamento. L’azienda acquedottistica ha fornito un resoconto dettagliato delle operazioni straordinarie condotte per gestire la crisi, segnando il passaggio da un intervento d’urgenza a un piano di consolidamento strutturale della rete. La gestione della criticità ha richiesto una mobilitazione massiccia di risorse umane e tecniche, con centinaia di migliaia di utenti coinvolti nelle dinamiche del servizio interrotto. Brandelli, alla guida di Aca, ha sottolineato come l’infrastruttura abbia dimostrato la propria tenuta nonostante la complessità dell’evento, permettendo di gettare le fondamenta per un sistema più affidabile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crisi idrica: piano d’urgenza concluso, la rete torna in funzione

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