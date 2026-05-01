San Nicolò donna investita sulla SS 80 | le condizioni sono gravi

Una donna di 63 anni è stata investita ieri pomeriggio sulla strada statale 80 a San Nicolò. Dopo l'incidente, è stata soccorsa e trasferita in codice rosso all'Ospedale Mazzini di Teramo, dove le sue condizioni sono risultate gravi. La dinamica dell'incidente è al momento al vaglio delle autorità competenti.

? Cosa sapere Donna di 63 anni investita ieri pomeriggio sulla SS 80 a San Nicolò.. La ferita richiede il ricovero in codice rosso presso l'Ospedale Mazzini di Teramo.. Una donna di 63 anni è stata trasportata d’urgenza in codice rosso all’Ospedale Mazzini di Teramo dopo essere stata investita da un’auto nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle ore 17:00, lungo la via Cristoforo Colombo a San Nicolò a Tordino. Il sinistro si è verificato in un tratto della Ss 80 caratterizzato dalla presenza del Mobilificio Di Sante, dove l’impatto con il veicolo ha costretto i soccorritori del 118 a intervenire immediatamente per stabilizzare la ferita. Sul posto sono giunti tempestivamente anche gli agenti della polizia Locale per gestire la viabilità e accertare le dinamiche dell’accaduto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Nicolò, donna investita sulla SS 80: le condizioni sono gravi Notizie correlate Leggi anche: Porta San Donato, auto fuori strada. Investita una donna di 78 anni. È ricoverata in gravi condizioni Donna investita a Novara in via Casorati: è in gravi condizioniPaura nel pomeriggio di oggi a Novara, dove una donna di 62 anni è stata investita mentre si trovava in via Casorati. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Donna investita a San Nicolò, è grave in ospedale; DONNA INVESTITA NEL TARDO POMERIGGIO A SAN NICOLO’, È IN CODICE ROSSO; Investita da un’auto lungo la provinciale a Villongo, muore una donna di 65 anni; Investe ragazza in monopattino. Prima scappa, poi si costituisce. Donna investita a San Nicolò a Tordino: è graveTERAMO - Investita da un'auto a San Nicolò a Tordino: una donna di 63 anni è ricoverata in codice rosso all'Ospedale Mazzini a Teramo. E' accaduto lungo la Ss 80, in via Cristoforo Colombo, attorno al ... ekuonews.it Donna investita a San Nicolò, è grave in ospedaleUna 63enne colpita da una Citroen C1 mentre attraversava la strada all'altezza del mobilificio Di Sante. Soccorsa in codice rosso ... emmelle.it TERAMO, DONNA DI 63 ANNI INVESTITA A SAN NICOLÒ A TORDINO: È GRAVE IN OSPEDALE Donna investita nel tardo pomeriggio a San Nicolò a Tordino. La 63enne stava attraversando quando è stata travolta da un’auto di passaggio. Sul posto interv - facebook.com facebook