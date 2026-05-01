San Nicolò donna investita sulla SS 80 | le condizioni sono gravi

Da ameve.eu 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 63 anni è stata investita ieri pomeriggio sulla strada statale 80 a San Nicolò. Dopo l'incidente, è stata soccorsa e trasferita in codice rosso all'Ospedale Mazzini di Teramo, dove le sue condizioni sono risultate gravi. La dinamica dell'incidente è al momento al vaglio delle autorità competenti.

? Cosa sapere Donna di 63 anni investita ieri pomeriggio sulla SS 80 a San Nicolò.. La ferita richiede il ricovero in codice rosso presso l'Ospedale Mazzini di Teramo.. Una donna di 63 anni è stata trasportata d’urgenza in codice rosso all’Ospedale Mazzini di Teramo dopo essere stata investita da un’auto nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle ore 17:00, lungo la via Cristoforo Colombo a San Nicolò a Tordino. Il sinistro si è verificato in un tratto della Ss 80 caratterizzato dalla presenza del Mobilificio Di Sante, dove l’impatto con il veicolo ha costretto i soccorritori del 118 a intervenire immediatamente per stabilizzare la ferita. Sul posto sono giunti tempestivamente anche gli agenti della polizia Locale per gestire la viabilità e accertare le dinamiche dell’accaduto.🔗 Leggi su Ameve.eu

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