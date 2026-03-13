Donna investita a Novara in via Casorati | è in gravi condizioni

Nel pomeriggio di oggi a Novara, una donna di 62 anni è stata investita in via Casorati. La donna è stata soccorsa sul posto e trasportata in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso. Le forze dell’ordine sono intervenute per i rilievi e per gestire la situazione. La donna si trova in gravi condizioni.

Paura nel pomeriggio di oggi a Novara, dove una donna di 62 anni è stata investita mentre si trovava in via Casorati. L’incidente è avvenuto intorno alle 15, per cause che sono ancora in fase di accertamento. Sul posto è intervenuto rapidamente il personale del 118. Le condizioni della 62enne sono apparse subito serie: i sanitari le hanno riscontrato un politrauma. La donna è stata trasportata d’urgenza in codice rosso all'Ospedale Maggiore della Carità. Attualmente si trova ricoverata nel reparto di rianimazione. Sulla dinamica dell’investimento sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine. NovaraToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Articoli correlati Donna investita davanti all'ospedale: è in gravi condizioniIncidente nella serata del 30 dicembre in via Montereale, davanti all'ospedale civile Santa Maria degli Angeli. Salgareda, investita da camion: donna in gravi condizioni, volo in elicottero per Ca’ Foncello. Indagini in corso.Una donna è stata investita da un camion a Salgareda, in provincia di Treviso, mercoledì 11 febbraio.