Domenica si svolge il derby tra San Marino e Sammaurese al campo Calbi di Cattolica. La squadra di San Marino cerca di evitare la retrocessione, mentre la Sammaurese punta ai tre punti per consolidare la posizione in classifica. La formazione biancazzurra sta affrontando una crisi societaria e problemi legati alle retribuzioni non pagate. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in questa fase della stagione.

? Cosa sapere San Marino sfida la Sammaurese domenica al campo Calbi di Cattolica.. I biancazzurri lottano per i playout tra crisi societaria e mancate retribuzioni.. Domenica prossimo, il campo del ’Calbi’ di Cattolica ospiterà il derby tra San Marino e Sammaurese, un confronto che determinerà il destino sportivo dei biancazzurri nel tentativo di accedere ai playout. La sfida si inserisce in un quadro di profonda instabilità per la squadra di Gasperoni. I giocatori si trovano a gestire una stagione caratterizzata da ostacoli continui, dove le dinamiche extra-campo hanno spesso oscurato il gioco sul rettangolo verde. La posizione in classifica impone massima attenzione: con il Castelfidardo posizionato appena sopra i terzultimi, il distacco dalla sestultima deve restare entro i limiti previsti dalla regola della ’forbice’.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Marino, derby decisivo tra crisi societaria e lotta salvezza

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