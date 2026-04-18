Domenica 19 aprile alle ore 15, il campo del Tomaselli accoglierà il derby tra Nissa ed Enna, una sfida che coinvolge due squadre in posizioni diverse della classifica. La partita rappresenta un momento importante per entrambe, con la Nissa che cerca di mantenere il sogno della vetta e l’Enna impegnata nella lotta per evitare la retrocessione. La sfida si svolgerà in un’atmosfera di grande attesa da parte dei tifosi.

Il campo del Tomaselli si prepara a ospitare, domenica 19 aprile alle ore 15, un confronto che trascende i semplici tre punti in classifica: il derby tra Nissa ed Enna. La sfida, inserita nel contesto della Serie D, vede le due formazioni delle rispettive province misurarsi in un duello che ha assunto una rilevanza strategica fondamentale per entrambi gli schieramenti. Per la formazione biancoscudata, l’incontro rappresenta un passaggio obbligato per blindare la vetta del campionato. Con mancate solo due giornate alla conclusione del percorso stagionale, ottenere il successo permetterebbe alla squadra di mantenere la primissima posizione, monitorando con attenzione lo scatto che potrebbe arrivare dal Savoia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nissa-Enna: derby decisivo tra il sogno della vetta e la lotta salvezza

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