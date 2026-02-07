Bologna-Parma derby emiliano tra crisi e lotta salvezza | il pronostico

Questa mattina si è giocato il derby emiliano tra Bologna e Parma. La squadra di Vincenzo Italiano, reduce da tre sconfitte di fila, cerca di risollevarsi, ma si trova lontana dalla zona europea. La partita è stata combattuta, con entrambe le squadre che hanno tentato di trovare la via del gol, spesso con poca fortuna. Il risultato finale lascia ancora molte incognite sulla salvezza di Bologna, che ora deve fare i conti con una crisi evidente.

In tre settimane, il Bologna ha visto allontanarsi pericolosamente la zona che garantisce un piazzamento europeo. I rossoblù hanno perso tre partite di fila in campionato con Fiorentina, Genoa e Milan. Al Parma non è andata molto meglio: nelle ultime due partite, la squadra di Cuesta ha incassato otto reti, quattro dall'Atalanta e altrettante dalla Juventus, rallentando nella corsa alla salvezza. Il derby emiliano, dunque, seppur con obiettivi diversi, diventa fondamentale per entrambe. Scopriamo pronostico e quote di Bologna-Parma, in programma domani alle 12.30 allo stadio Dall'Ara. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

