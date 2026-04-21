Primo Maggio | a Latina Scalo la Festa di San Giuseppe Lavoratore

Il Primo Maggio si celebra tradizionalmente come la Festa dei Lavoratori, ma per la Chiesa rappresenta anche il giorno dedicato a San Giuseppe Lavoratore. A Latina Scalo si terrà una manifestazione religiosa in occasione di questa ricorrenza. La celebrazione prevede eventi e funzioni religiose organizzate dalla comunità locale. La giornata coinvolge partecipanti di diverse età e si svolge presso le chiese e i luoghi di culto della zona.

Il Primo Maggio si festeggia solitamente la Festa dei Lavoratori ma per la Chiesa è anche il giorno in cui si celebra San Giuseppe Lavoratore. Non a caso a Latina Scalo presso l’omonima parrocchia ogni anno si tengono una serie di iniziative religiose e laiche.Giorni di preghiera, con la messa e.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Terni, i fedeli della parrocchia di San Giuseppe lavoratore in pellegrinaggio ad Assisi: la giornata Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Torna il concerto del Primo Maggio in piazza a Latina; Roma Incontra il Mondo alla Fiera di Roma; Ponte del Primo maggio 2026 in Italia: dove andare tra eventi, festival e gite; Elezioni amministrative: il 24 e il 25 maggio si vota in 37 comuni del Lazio. Ponte del Primo maggio 2026 in Italia: dove andare tra eventi, festival e giteIdee per il Ponte del Primo Maggio 2026 tra natura, borghi, esperienze insolite, giardini spettacolari e gite fuori porta per staccare davvero la spina dalla routine ... siviaggia.it Primo Maggio: a Roma l’edizione 2026 tra diritti del lavoro e la storica reunion dei LitfibaPrimo Maggio: annunciato il Concertone 2026 a Roma. Sul palco la storica formazione dei Litfiba per i 40 anni di 17 Re e spazio ai temi del lavoro e dell'IA. 2anews.it Il Primo maggio torna l'evento che unisce musica e impegno civile con artisti e attivisti per i diritti, la salute e il lavoro - facebook.com facebook #Polonia – Il primo ministro slovacco Robert #Fico intende recarsi a Mosca per le celebrazioni del Giorno della Vittoria del 9 maggio; la Polonia ha vietato il sorvolo del suo territorio al suo aereo, riferisce a Ria Novosti una fonte diplomatica. L'ambasciatore x.com