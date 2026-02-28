Terni i fedeli della parrocchia di San Giuseppe lavoratore in pellegrinaggio ad Assisi | la giornata

I fedeli della parrocchia di San Giuseppe Lavoratore hanno organizzato un pellegrinaggio ad Assisi in occasione dell’ostensione delle spoglie di San Francesco nella basilica inferiore. La giornata è stata dedicata alla preghiera, ma anche a momenti di svago, coinvolgendo i partecipanti in un percorso di spiritualità e condivisione. La visita ha visto un’ampia partecipazione da parte della comunità locale.

Una giornata di preghiera, con momenti anche di svago. I fedeli della parrocchia di San Giuseppe lavoratore si sono recati ad Assisi in occasione dell'ostensione delle spoglie di San Francesco nella basilica inferiore. L'iniziativa fa parte delle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte del.