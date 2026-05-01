San Giorgio un libro sul sisma e l' architettura

Lunedì 4 maggio alle 18, nella sala conferenze di Villa Dora, si terrà un evento promosso dall'associazione Ad Undecimum e dal Comune di San Giorgio di Nogaro. La serata sarà dedicata alla presentazione di un libro che tratta del sisma del 1976 in Friuli e del ruolo dell'architettura nel periodo successivo. L’appuntamento invita il pubblico a esplorare la storia della progettazione architettonica nel Novecento a 50 anni dal terremoto.

L'associazione Ad Undecimum e il Comune di San Giorgio di Nogaro invitano per lunedì 4 maggio alle 18, nella sala conferenze in Villa Dora, a un viaggio alla scoperta della progettazione del Novecento a 50 anni dal Terremoto in Friuli. Il percorso attraversa il centro della Pedemontana friulana.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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