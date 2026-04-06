Agnolotto Days | Alessandria scommette sul gusto per la San Giorgio

Tra il primo e il 3 maggio, Alessandria ospiterà nuovamente gli Agnolotto Days, un evento dedicato a celebrare il piatto simbolo della città. La manifestazione si svolgerà nel centro storico e coinvolgerà ristoranti e attività locali che proporranno specialità a base di agnolotti. L'iniziativa torna dopo due anni di assenza e si inserisce nelle celebrazioni del compleanno della città.

Alessandria festeggerà il proprio compleanno tra il 1° e il 3 maggio con il ritorno degli Agnolotto Days, un evento dedicato alla promozione del piatto simbolo della città. L’iniziativa si inserisce nel programma de La San Giorgio, una celebrazione cittadina che vanta una storia lunghissima, essendo nata nel 1525. Il cuore dell’evento sarà l’Agnolotto di Alessandria, un prodotto che gode della certificazione DE.C.O. e rappresenta un pilastro dell’identità gastronomica locale. Un motore economico basato sulla tradizione certificata. Il Comune, attraverso l’Assessorato al Commercio e Marketing Territoriale, ha lanciato un appello a tutti i gestori di ristoranti della zona affinché aderiscano all’iniziativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Agnolotto Days: Alessandria scommette sul gusto per la San Giorgio L’antica Fiera Agricola di San Biagio punta sul gustoÈ stata presentata mercoledì 21 gennaio nella Loggia di Fra’ Giocondo al Palazzo Scaligero, la 747esima Fiera Agricola di San Biagio, in programma a... Incontro sul sindaco Giorgio La Pira nella Canonica di San BiagioLa Canonica di San Biagio si prepara ad ospitare – domenica 8 marzo a partire dalle 16.