Il mondo e gli astri Claudia Gualdana presenta il suo libro alla chiesa di San Giorgio

Mercoledì 25 febbraio alle ore 20,30 alla Chiesa di San Giorgio in via Sopramuro si terrà la presentazione del libro "Il mondo e gli astri" di Rabano Mauro che la giornalista ha curato e tradotto.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Leggi anche: "Il suicidio di Israele", Anna Foa presenta il suo libro alla ex Chiesa del Carmine

Leggi anche: Papa Leone XIV in Turchia, il suo arrivo alla Chiesa Patriarcale di San Giorgio a Istanbul

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il mondo, e il cielo, di Jean-Marc Boivin; Roberto Cotroneo. Umberto Eco è riuscito a parlare al mondo, è unico anche per questo (di M. Fontana); Il reverendo Jesse Jackson, attivista per i diritti civili, ministro battista e due volte candidato alla presidenza, è morto all'età di 84 anni. Lo ha annunciato la sua famiglia in una nota pubblicata da Nbc. Nostro padre era un leader al servizio della comunità, non s; ‘L’uomo che poteva cambiare il mondo’, Elio Germano professore di archeologia tra Hitler e Mussolini.

Mondo, la poesia di vivere gli altri come «il mio tu più esteso»«Un mondo interpretato per noi dagli altri non è casa. Questo sembra essere il modo di stare al mondo dei volontari: interpretare il mondo in prima persona», dice Andrea Cardoni, autore del romanzo ... vita.it

Il nuovo ordine mondiale è la legge del più forte?Gli ultimi dieci anni hanno sovvertito molte convinzioni che in buona parte del mondo, e specialmente in Europa e in Nord America, venivano date per scontate da decenni. Con l’invasione russa in ... ilpost.it