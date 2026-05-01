San Giorgio a Liri porta forzata e casa occupata abusivamente | tre persone denunciate

I Carabinieri di San Giorgio a Liri hanno denunciato tre cittadini marocchini, di 51, 40 e 21 anni, dopo aver scoperto una porta forzata e un'abitazione occupata senza titolo. L’intervento è stato il risultato di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Cassino. Le tre persone sono state denunciate in stato di libertà per il reato di occupazione abusiva di immobili.

I Carabinieri della Stazione di San Giorgio a Liri, al termine di un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Cassino, hanno denunciato in stato di libertà tre persone, di 51, 40 e 21 anni, tutte di nazionalità marocchina, per il reato di occupazione arbitraria di.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate San Giorgio a Liri, occupano una casa e cambiano la serratura, tre denunceIntensificata l'attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cassino, con particolare attenzione ai comuni di San... San Giorgio a Liri: tre ex consiglieri si dimettono, denuncianoSan Giorgio a Liri, 2 marzo 2026 — A pochi giorni dallo strappo che ha portato alla fine anticipata dell’amministrazione comunale guidata da... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Una domenica di sport, amicizia e scoperta: San Giorgio a Liri a Posta Fibreno; Minacce e danneggiamenti: 31enne ai domiciliari a San Giorgio a Liri; Multa di 60.000 euro e due anni di carcere per un giovane di San Giorgio a Liri; Finalmente il ponte di San Giorgio a Liri verrà ricostruito. Meteo San Giorgio A Liri DomaniA San Giorgio a Liri domani sarà una giornata prevalentemente piovosa con possibili schiarite. Nel dettaglio: qualche nube sparsa al mattino, pioggia debole e schiarite al pomeriggio, cielo poco nuvol ... ilmeteo.it Meteo San Giorgio a Liri Oggi - Previsioni del tempo orarieA San Giorgio a Liri oggi si prevede una giornata caratterizzata da bel tempo. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 27°C, la minima di 12°C alle ... ilmeteo.it Scusate le spalle .... In allestimento "Villa Calvanese" Lanzara Castel San Giorgio (Sa) "Nel bel mese di Maggio" Dal 2 al 31 Maggio 2026 - facebook.com facebook