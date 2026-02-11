San Giorgio a Liri occupano una casa e cambiano la serratura tre denunce

Da frosinonetoday.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre persone sono state denunciate a San Giorgio a Liri dopo aver occupato una casa e cambiato la serratura. I Carabinieri della Compagnia di Cassino hanno intensificato i controlli nel territorio e sono intervenuti sul posto. La situazione è sotto controllo e le indagini proseguono per chiarire i dettagli dell’episodio.

Intensificata l'attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cassino, con particolare attenzione ai comuni di San Giorgio a Liri e Roccasecca. Il bilancio delle operazioni degli ultimi giorni riporta diverse denunce e provvedimenti che spaziano dall'occupazione.🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

Approfondimenti su San Giorgio a Liri

Trovati con mazze da baseball e tondini di ferro, tre denunce per armi improprie tra Pontecorvo e San Giorgio a Liri

Questa mattina i Carabinieri di Pontecorvo hanno sequestrato alcune armi durante controlli di routine tra i due comuni.

San Giorgio a Liri, Millesimo 2025

Il 21 dicembre a San Giorgio a Liri si terrà la tradizionale manifestazione di Millesimo 2025, con degustazioni di vini, stand gastronomici, mercatini di Natale e spettacoli di sbandieratori.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su San Giorgio a Liri

Argomenti discussi: VOX POPULI a San Giorgio a Liri del 07-02-2026; Dai maltrattamenti in famiglia alle case occupate, raffica di denunce dei Carabinieri; Lancia Ypsilon 1.2 mhev Edizione Limitata Cassina e-dct nuova a San Giorgio a Liri; Scomparso con l’auto, riprendono nel fiume Liri le ricerche dell’uomo.

Controlli a tappeto dei carabinieri: i provvedimentiIntensa attività dei Carabinieri con diversi interventi che hanno portato a denunce, provvedimenti giudiziari e sanzioni amministrative. A San Giorgio a Liri, i militari della locale stazione hanno de ... ciociariaoggi.it

Pontecorvo e San Giorgio a Liri – Tre persone denunciat3 per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendereNel corso di servizi di controllo del territorio, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Pontecorvo. hanno deferito alla Procura della ... ilpuntoamezzogiorno.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.