San Giorgio a Liri occupano una casa e cambiano la serratura tre denunce

Tre persone sono state denunciate a San Giorgio a Liri dopo aver occupato una casa e cambiato la serratura. I Carabinieri della Compagnia di Cassino hanno intensificato i controlli nel territorio e sono intervenuti sul posto. La situazione è sotto controllo e le indagini proseguono per chiarire i dettagli dell’episodio.

Intensificata l'attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cassino, con particolare attenzione ai comuni di San Giorgio a Liri e Roccasecca. Il bilancio delle operazioni degli ultimi giorni riporta diverse denunce e provvedimenti che spaziano dall'occupazione.

