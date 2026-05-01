San Francesco delle origini | Così lo abbiamo studiato

Nel silenzio del nono padiglione della mostra antiquaria di Bastia Umbra, tra oggetti che testimoniano epoche passate, si percepisce un senso di presenza. La sezione dedicata a San Francesco delle origini presenta elementi storici e artistici studiati e documentati, offrendo uno spaccato delle sue prime rappresentazioni. I pezzi esposti sono stati selezionati per mostrare le caratteristiche più significative delle interpretazioni antiche e delle raffigurazioni più riconoscibili.

Nel silenzio carico di attesa del nono padiglione della mostra antiquaria di Bastia Umbra, tra oggetti che raccontano storie lontane, emerge una presenza che sembra respirare. È il volto scavato e ardente di San Francesco d’Assisi, restituito alla luce da una scultura lignea che non si limita a rappresentare, ma sembra evocare. Si tratta di una struttura in legno di gattice di straordinaria importanza storica, databile alla metà del Duecento e ricondotta nell’ambito del cosiddetto ’Maestro di San Francesco’, figura ancora avvolta nel mistero ma centrale nella nascita dell’immaginario francescano. L’opera rappresenta una delle più precoci e intense raffigurazioni del Poverello di Assisi, quasi un punto di contatto tra la memoria viva e la sua prima trasfigurazione artistica.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - San Francesco delle origini: "Così lo abbiamo studiato" SAN FRANCESCO ERA UN FESTAIOLO Notizie correlate Lu Santo Jullàre Françesco: a scuola lo spettacolo su Dario Fo e San FrancescoL’assessora con delega al Sistema Bibliotecario Caterina Bonetti ha portato i saluti istituzionali in apertura della rappresentazione di Lu Santo... San Castore di Tarso, martire: memoria del 28 marzo e testimonianza delle originiIl 28 marzo la Chiesa ricorda San Castore di Tarso, martire delle origini cristiane. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: San Francesco delle origini: Così lo abbiamo studiato; La geologia dei luoghi di San Francesco; A San Francesco d’Assisi. Alle origini della dottrina sociale: incontro sulla ‘Dilexi te’; La storia del mantello di San Francesco: tra fede, storia e devozione. San Francesco delle origini: Così lo abbiamo studiatoUna scultura lignea del XIII secolo riemerge alla mostra antiquaria, Perla: Testimonia il passaggio tra la memoria del santo e la sua prima iconografia. ilrestodelcarlino.it Primavera Medievale a Bevagna con l'omaggio a san FrancescoInizia oggi la nuova edizione della Primavera Medievale di Bevagna. Dal 30 aprile al 3 maggio, il borgo umbro accoglie storici, musicisti e artigiani per quattro giorni dedicati al tema Francesco, il ... perugiatoday.it Giovanni del Biondo 1356 1399 Esequie di San Francesco affresco due immagini vedere singolarmente x.com A ottocento anni dalla morte di San Francesco, in un contesto segnato da tensioni e incertezze, l’AGESCI - Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani rinnova il proprio impegno a tenere per mano la pace, facendone uno stile quotidiano e una scelta concre - facebook.com facebook