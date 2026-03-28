San Castore di Tarso martire | memoria del 28 marzo e testimonianza delle origini

Il 28 marzo la Chiesa celebra la memoria di San Castore di Tarso, considerato martire delle prime comunità cristiane. La sua figura è riportata in vari repertori storici antichi e si colloca a Tarso, in Cilicia, l’attuale Turchia, città nota anche come luogo di nascita di san Paolo. La ricorrenza sottolinea il legame tra questa regione e le origini del cristianesimo.

Il 28 marzo la Chiesa ricorda San Castore di Tarso, martire delle origini cristiane. Il suo nome compare nei principali repertori antichi e la sua figura si colloca a Tarso, in Cilicia (nell’odierna Turchia), città che diede i natali anche a san Paolo. Quest’anno la memoria cade alla vigilia della Domenica delle Palme (29 marzo 2026), e invita a contemplare la testimonianza silenziosa di quanti, nei primi secoli, confessarono Cristo fino al sangue. Della sua vita non possediamo atti o passioni dettagliate: le notizie giunte sono sobrie e derivano dal Martirologio Geronimiano e dal Martirologio Romano. Secondo la tradizione, Castore subì il martirio a Tarso, talvolta ricordato insieme ad altri cristiani, indicati nelle fonti come Doroteo o Stefano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - San Castore di Tarso, martire: memoria del 28 marzo e testimonianza delle origini Articoli correlati San Castulo, martire romano sulla via Labicana: il santo del 26 marzoNel Giovedì della V Settimana di Quaresima, la Chiesa ricorda San Castulo, martire romano (III secolo). San Costantino, re di Cornovaglia e martire: il sovrano che divenne monaco (11 marzo)Nell’itinerario penitenziale del Mercoledì della Terza Settimana di Quaresima, la tradizione ricorda san Costantino, re di Cornovaglia e martire,... Contenuti utili per approfondire San Castore di Argomenti discussi: San Castore di Tarso, martire: memoria del 28 marzo e testimonianza delle origini; Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. L'Aeronautica Militare compie gli anni tra storia e innovazione.