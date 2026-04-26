Il Partito Democratico Sannita ha diffuso una nota stampa firmata dalla Segretaria Provinciale, Filomena Marcantonio. La nota indica che il presidente Della Rocca non dispone più della maggioranza in consiglio comunale. La comunicazione sottolinea la posizione del partito in merito alla situazione politica locale e invita il presidente a prendere atto di questa condizione. Il testo ha una durata di circa tre minuti di lettura.

Tempo di lettura: 3 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del PD Sannita e firma della Segretaria Provinciale, Filomena Marcantonio. Lo scorso 7 aprile ben sedici consiglieri su ventinove non si sono presentati alla seduta di consiglio dei delegati, che è stata pertanto rinviata per mancanza del numero legale. All’ordine del giorno vi era l’aumento dei ruoli. Già il 25 marzo il Comitato esecutivo, organo che ha la competenza sui ruoli, era stato sciolto per intervenuta mancanza del numero legale. Il presidente Franco Della Rocca aveva così deciso di trasferire la discussione in sede di consiglio, che peraltro non aveva competenza in merito.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Marcantonio (Pd): “Il presidente Della Rocca prenda atto di non avere più la maggioranza”

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