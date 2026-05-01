Stamattina, poco dopo le 11, i vigili del fuoco sono intervenuti a San Casciano in Val di Pesa a seguito di un incidente sulla strada Volterrana. Un motociclista coinvolto nello scontro è caduto e si è finito in un torrente vicino alla carreggiata. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118, che hanno trasportato il ferito in condizioni gravi in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso.

Sul posto è stata inviata una squadra e in supporto il carro SAF. Una volta stabilizzato il ragazzo dal personale sanitario giunto anche con Pegaso 1, la persona è stata recuperata dai vigili del fuoco e trasportata a braccia all’eliambulanza per il trasferimento a Careggi. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - San Casciano in Val di Pesa: incidente sulla Volterrana, grave scooterista finito in un torrente

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