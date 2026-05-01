Sampierdarena il video del tombino rumoroso che scuote il quartiere

A Sampierdarena, un video mostra un tombino che produce rumori forti tra Lungomare Canepa e via Sampierdarena, creando fastidio tra i residenti del quartiere. Le immagini sono state condivise online e mostrano il problema che si ripete da tempo in quella zona di Genova. Nessuna azione è stata ancora intrapresa per risolvere la situazione. La questione ha attirato l’attenzione di alcuni abitanti e delle autorità locali.

? Cosa sapere Un tombino rumoroso tra Lungomare Canepa e via Sampierdarena disturba i residenti di Genova.. La sostituzione definitiva del manufatto stradale e il ripristino della quiete sono previsti entro metà maggio.. Anna Li Vigni ha trasformato una lamentela di quartiere in un caso nazionale dopo che un video sui social ha registrato oltre 122.000 visualizzazioni, portando l’attenzione sul problema del tombino rumoroso tra Lungomare Canepa e via Sampierdarena. Il cuore della segnalazione risiede in un elemento stradale situato proprio al centro della carreggiata, capace di generare un impatto sonoro violento ogni volta che un mezzo attraversa quel punto specifico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sampierdarena, il video del tombino rumoroso che scuote il quartiere Notizie correlate Fiera di San Salvatore a Sampierdarena con banchi di merci varie e processione per le vie del quartiereAnche quest’anno Sampierdarena accoglie la tradizionale Fiera di San Salvatore, che si accompagna ai tradizionali festeggiamenti religiosi. Leggi anche: Sampierdarena, una cinquantina di posteggi tornano al quartiere Aggiornamenti e dibattiti Bum Bum: il tombino rumoroso diventa un tormentone technoDa incubo notturno a hit techno: succede a Sampierdarena, dove il celebre tombino bum bum di Lungomare Canepa è diventato virale ... telenord.it Sampierdarena, il tombino bum bum diventa un caso: intervento in arrivo dopo la segnalazioneOgni volta che un veicolo ci passa sopra, produce un forte rumore: probabile una soluzione definitiva a metà maggio ... telenord.it