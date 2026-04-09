Sampierdarena una cinquantina di posteggi tornano al quartiere

A Sampierdarena sono stati riaperti circa cinquanta posti auto e moto, situati tra via Sampierdarena e piazzetta Bertorello. In dettaglio, sono stati recuperati 42 spazi per veicoli, tre posti riservati ai disabili e cinque per moto e scooter. La riapertura interessa un’area compresa tra i civici 6 e 10 di via Sampierdarena, offrendo nuove possibilità di sosta nel quartiere.

Buone notizie per chi vive e lavora a Sampierdarena. Tornano al quartiere una cinquantina di parcheggi situati tra i civici 6-10 di via Sampierdarena e piazzetta Bertorello, in particolare si tratta di 42 posti auto, tre posti disabili e cinque per scooter e moto.Lo ha comunicato l'assessore ai. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Nuovi posteggi in arrivo a SampierdarenaAl termine dei lavori di riqualificazione dei percorsi pedonali in via Sampierdarena torneranno gli stalli, si potrà parcheggiare di notte lungo la... Paura a Nardò: bomba sul muretto in pieno giorno. Evacuata una cinquantina di residentiUna bomba a mano OD82 (da esercitazione) viene notata su un muretto di un'abitazione in vendita. Temi più discussi: Nuovo viaggio di Primocanale a Multedo sul tema dei depositi chimici sotto le case dei residenti, destinati a restarci ancora a lungo se non si troverà una soluzione al più presto, a meno che non si scelga l’opzione zero, cioè la chiusura di Carmagnani e Super; Sampierdarena, muro instabile in via dei Landi: In 15 anni si è spostato di quasi 15 centimetri; Controlli straordinari tra Sampierdarena, Cornigliano e Bolzaneto: due arresti e tre denunce dei carabinieri in un solo giorno -; Notte di Pasqua violenta, un'altra rissa in via Venti. Preso a bastonate in strada con una tavola di legno: choc a SampierdarenaUn uomo messo spalle al muro e colpito con una tavola di legno in mezzo alla strada. È successo lo scorso sabato in via Fillak, a Sampierdarena ... genova24.it Sampierdarena, aggredita alle spalle mentre rientra a casa: denunciato il rapinatoreL’uomo, un 36enne, aveva minacciato la vittima con un coltello per farsi consegnare il telefono cellulare e la borsa ... lavocedigenova.it I pensieri positivi sono raggi di sole... Buongiorno e buona giornata Da via Rinaldo Rigola Alture di Sampierdarena Genova - facebook.com facebook Sampierdarena, tentano il colpo nel negozio di elettronica: arrestati due uomini x.com