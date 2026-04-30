Sampdoria-Sudtirol probabili formazioni | match point per la salvezza Le scelte di Lombardo

Il 1° maggio, allo stadio Luigi Ferraris, la Sampdoria riceve il Sudtirol in una partita decisiva per la salvezza. Dopo il pareggio a Cesena, i padroni di casa cercano una vittoria che possa garantire l'accesso anticipato alla salvezza. Le scelte di formazione di Lombardo saranno fondamentali per l'esito dell'incontro. La squadra ospite arriva con l'obiettivo di ottenere punti utili per la classifica.

Dopo il pareggio a Cesena, la Sampdoria ospita il Sudtirol allo stadio Luigi Ferraris il primo maggio, con l'obiettivo di chiudere il discorso salvezza con un turno di anticipo. Basta una vittoria, ma i blucerchiati potrebbero tagliare il traguardo con qualsiasi risultato, in caso di.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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