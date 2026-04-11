Pescara-Sampdoria 1-2 | ribaltone da urlo con Conti e Depaoli Scatto salvezza per Lombardo

Nel match tra Pescara e Sampdoria, la squadra ospite ha rimontato lo svantaggio iniziale e ha concluso con una vittoria per 2-1. Conti e Depaoli hanno segnato i gol decisivi, permettendo alla Sampdoria di ottenere la terza vittoria consecutiva. La gara si è conclusa con un ribaltone emozionante, contribuendo alla serie positiva della squadra di Lombardo.

Colpo grosso in chiave salvezza per la Sampdoria, al termine di un match incredibile. Terza vittoria consecutiva per Attilio Lombardo, protagonista assoluto della rinascita blucerchiata. Una gara difficile contro un ottimo Pescara, che conferma di essere una delle squadre più in forma del.🔗 Leggi su Genovatoday.it Pescara-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte di Lombardo e GorgoneLa doppia vittoria contro Avellino ed Empoli ha risollevato la Sampdoria, scappata dalla zona rossa e ora attesa da un match spartiacque quando... Leggi anche: Sampdoria, fattore Lombardo: quanti punti servono per la salvezza e cosa è cambiato