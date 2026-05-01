Sampdoria-Sudtirol 1-0 la testa di Abildgaard e il ruggito del Ferraris | salvezza blucerchiata

Nella partita tra Sampdoria e Sudtirol, la squadra di casa ha ottenuto una vittoria per 1-0 grazie a un gol di testa di Abildgaard. La gara si è giocata allo stadio Ferraris, dove i tifosi hanno festeggiato il risultato che ha sancito la salvezza matematica della Sampdoria in Serie B, raggiunta con una giornata di anticipo rispetto al termine del campionato.

La Sampdoria vince 1-0 contro il Sudtirol e conquista la salvezza matematica in Serie B con un turno di anticipo. Un'altra impresa targata Attilio Lombardo, capace di raccogliere una squadra alla deriva e di rimetterla in carreggiata con un ruolino di marcia da alta classifica. L'obiettivo arriva.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Sampdoria-Sudtirol per la salvezza: allo stadio ancora prezzi speciali Sampdoria-Sudtirol, probabili formazioni: match point per la salvezza. Le scelte di LombardoDopo il pareggio a Cesena, la Sampdoria ospita il Sudtirol allo stadio Luigi Ferraris il primo maggio, con l'obiettivo di chiudere il discorso... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sampdoria-Südtirol 1 maggio 2026: arbitro, precedenti e statistiche; Sampdoria-Sudtirol, probabili formazioni: match point per la salvezza. Le scelte di Lombardo; Statistiche Sampdoria - Südtirol: Risultati Calcio; Tabellino partita Sampdoria U19 vs Südtirol U19. Diretta | Sampdoria Sudtirol (risultato 1-0) video streaming tv: doriani in controllo (1 maggio 2026)Serie B, Diretta Sampdoria Sudtirol, streaming video tv: le due squadre potrebbero assicurarsi la salvezza da inizio mese (1 maggio 2026) ... ilsussidiario.net Sampdoria-Sudtirol 1-0 LIVE: gol di Abildgaard, battaglia al FerrarisLa squadra di Lombardo a caccia dei punti decisivi per restare in Serie B. In tribuna l’investitore di Singapore Joseph Tey, dopo le dimissioni dell’ormai ex presidente Manfredi, nella Sud un nuovo st ... primocanale.it Le ultime in vista della sfida Sampdoria-Sudtirol - facebook.com facebook Lombardo: "Sampdoria-Sudtirol partita della vita. Dobbiamo dare il meglio di noi" x.com