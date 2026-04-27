Sampdoria-Sudtirol per la salvezza | allo stadio ancora prezzi speciali

Venerdì 1° maggio 2026 alle ore 15 si disputa la partita tra Sampdoria e Sudtirol allo stadio Luigi Ferraris, ultima gara casalinga della stagione di Serie B. La sfida rappresenta la penultima giornata del campionato e si gioca in contemporanea con altre partite di giornata. Il pareggio ottenuto in precedenza contro Cesena ha avvicinato la squadra alla conquista della salvezza, anche se non è ancora ufficiale. I prezzi dei biglietti sono ancora ridotti.

Il pareggio a Cesena ha avvicinato la salvezza, ma manca ancora la matematica. Venerdì 1° maggio 2026, alle ore 15, si gioca in contemporanea tutta la 37esima giornata di Serie B, la penultima del campionato, ma l'ultima allo stadio Luigi Ferraris: Sampdoria-Sudtirol vale la salvezza matematica.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Sampdoria-Monza: ancora prezzi speciali allo stadio, per blindare la salvezzaPrezzi speciali anche per Sampdoria-Monza, come successo in occasione dell'ultimo match casalingo poi vinto 1-o contro l'Empoli. Leggi anche: Sampdoria-Empoli è sfida salvezza: biglietti a prezzi speciali Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ripresa immediata per i blucerchiati in vista di Sampdoria-Südtirol; Sampdoria, l’impeto di Lombardo: Col Sudtirol niente calcoli, facciamo gioire i nostri tifosi; Tabellino partita Sampdoria U19 vs Südtirol U19; Sampdoria-Südtirol: info accrediti media e fotografi. Sampdoria-Sudtirol per la salvezza: allo stadio ancora prezzi specialiIl pareggio a Cesena ha avvicinato la salvezza, ma manca ancora la matematica. Venerdì 1° maggio 2026, alle ore 15, si gioca in contemporanea tutta la 37esima giornata di Serie B, la penultima del cam ... genovatoday.it Sampdoria-Sudtirol, al via la vendita dei biglietti: tutte le informazioni sull’ultima della stagione al Luigi FerrarisLa Sampdoria ha reso noti i prezzi dei biglietti e le modalità d'acquisto per l'ultima partita al Luigi Ferraris contro il Sudtirol ... clubdoria46.it SAMP, NORD E DISTINTI ANCORA A 10€ Saranno in vendita dalle 15:00 di oggi, lunedì 27 aprile, i biglietti per Sampdoria-Sudtirol (venerdì 1 maggio ore 15:00) Anche in questa occasione, come nei match contro Empoli e Monza, i prezzi rimangono p - facebook.com facebook Sampdoria, l’impeto di Lombardo: “Col Sudtirol niente calcoli, facciamo gioire i nostri tifosi” x.com