Sampdoria salva Lombardo | Eravamo una barca in tempesta ma non ho mai pensato di non farcela

La Sampdoria ha ottenuto la salvezza matematica in Serie B grazie alla vittoria contro il Sudtirol, siglata da un gol di Abildgaard. Lombardo ha dichiarato che la squadra si sentiva come una barca in tempesta, ma non ha mai perso la fiducia di riuscire a uscire dalla situazione difficile. La partita ha concluso ufficialmente un percorso di recupero per i liguri, che ora possono festeggiare il traguardo raggiunto.

Una barca in tempesta che, finalmente, ha trovato il porto sicuro. La Sampdoria piega il Sudtirol grazie al goal di Abildgaard e mette il sigillo sulla salvezza matematica in Serie B. A fine gara, negli spogliatoi di Marassi, c’è la stanchezza ma soprattutto l’orgoglio di chi sa di aver dato.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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