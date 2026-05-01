La Sampdoria ha conquistato la salvezza in Serie B con una vittoria per 1-0 contro il Sudtirol, segnando con Abildgaard. Dopo una stagione difficile, questa vittoria ha garantito ai doriani di rimanere nel campionato, mentre Lombardo ha espresso soddisfazione per il risultato, attribuendo il merito ai giocatori che hanno dimostrato grande valore durante tutto l’arco della stagione.

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© Calcionews24.com - Sampdoria salva, Abildgaard regala la permanenza in Serie B! Lombardo gioisce: «Merito loro, mi hanno dimostrato un valore immenso»

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