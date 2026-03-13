Conferenza stampa Lombardo pre Sampdoria Venezia | L’emozione è tanta La Samp mi è entrata nel DNA

Durante la conferenza stampa, il nuovo allenatore della Sampdoria ha espresso un sentimento di grande emozione e ha affermato che la squadra gli è entrata nel DNA. Ha parlato della sfida in programma contro il Venezia, valida per la 30ª giornata del campionato di Serie B 2025-2026. Lombardo ha preso la parola per presentare la partita e condividere le sue prime impressioni sulla squadra.

Approfondimenti e contenuti su Sampdoria Venezia Temi più discussi: Sampdoria, paciugo blucerchiato: ora tutto sulle spalle di Lombardo; Juve Stabia-Sampdoria: niente panchina per Gregucci, problemi di salute. Le probabili formazioni; SKY - Sampdoria, si va verso la soluzione interna: Lombardo in panchina contro il Venezia. Conferenza stampa Stroppa: «Ci aspettiamo una Samp reattiva dopo il cambio di panchina. E sulla gara di domani…»Conferenza stampa Stroppa: l'allenatore del Venezia presenta la sfida del Ferraris contro la Sampdoria Giovanni Stroppa, tecnico del Venezia, interviene in conferenza stampa per presentare il match de ... sampnews24.com Sampdoria, Lombardo: Emozionato come il primo giorno di scuola, ma ora è più difficile. Obiettivo salvarsi senza i play outAttilio Lombardo si presenta ufficialmente come nuovo allenatore della Sampdoria. Nelle sue prime parole emergono subito motivazione, ... telenord.it La conferenza stampa di Giovanni Stroppa. The press conference of Giovanni Stroppa. IT: https://www.veneziafc.it/news/la-conferenza-stampa-di-giovanni-stroppa-sampdoria- EN: https://www.veneziafc.it/en/news/the-press-conference-of-giovanni-stroppa-sa - facebook.com facebook #Sampdoria- #Venezia, la prevendita del Settore Ospiti tocca quota 337 biglietti venduti x.com