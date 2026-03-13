Conferenza stampa Lombardo pre Sampdoria Venezia | L’emozione è tanta La Samp mi è entrata nel DNA

Durante la conferenza stampa, il nuovo allenatore della Sampdoria ha espresso un sentimento di grande emozione e ha affermato che la squadra gli è entrata nel DNA. Ha parlato della sfida in programma contro il Venezia, valida per la 30ª giornata del campionato di Serie B 2025-2026. Lombardo ha preso la parola per presentare la partita e condividere le sue prime impressioni sulla squadra.

