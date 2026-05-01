Salzano riapre l’ecocentro | via Piovega ora è accessibile e sicura

L’ecocentro di via Piovega a Salzano ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione, conclusi con un investimento di 272.000 euro. La riapertura permette nuovamente l’accesso all’area, che era stata chiusa per alcuni mesi a causa di interventi infrastrutturali. Ora il centro è accessibile e risulta più sicuro per gli utenti.

? Cosa sapere Salzano riapre l'ecocentro di via Piovega dopo lavori infrastrutturali da 272.000 euro.. L'allargamento stradale risolve i problemi di viabilità e decongestiona i centri di Maerne e Mirano.. A Salzano, la riapertura definitiva dell’ecocentro di via Piovega avviene dopo un importante intervento infrastrutturale da 272.000 euro che risolve le storiche difficoltà di accesso stradale per i cittadini. Il servizio di raccolta rifiuti tramite l’area comunale di via Piovega è tornato a operare regolarmente, segnando il superamento di un lungo periodo di disagi legati alla viabilità. La ripresa delle attività ufficiali è stata preceduta da un momento simbolico avvenuto a metà aprile, quando i cancelli della struttura sono stati aperti con una modalità straordinaria, consentendo l’accesso tra le ore 12 e le ore 15.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salzano, riapre l’ecocentro: via Piovega ora è accessibile e sicura Notizie correlate Liguria: ponte bloccato, ecocentro riapre con fondiIl Consiglio regionale della Liguria ha approvato all’unanimità una mozione destinata a sbloccare la situazione critica dell’ecocentro di Varese... Roma, riapre il Belvedere Cederna: torna accessibile la terrazza sui Fori e sul ColosseoRoma, 24 febbraio 2026 – Riapre al pubblico il Belvedere Cederna, la terrazza panoramica con camminamento sui Fori e sul Colosseo.