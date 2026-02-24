Roma riapre il Belvedere Cederna | torna accessibile la terrazza sui Fori e sul Colosseo

Il Belvedere Cederna riapre al pubblico dopo mesi di chiusura causata da lavori di restauro. La terrazza panoramica, che si estende sopra i Fori Imperiali e il Colosseo, ora permette ai visitatori di godere di una vista immersiva sulla città antica. La riapertura offre l’opportunità di ammirare da vicino i monumenti storici, grazie a un percorso rinnovato e più sicuro. La terrazza sarà accessibile tutti i giorni, dalle prime ore del mattino.

Roma, 24 febbraio 2026 – Riapre al pubblico il Belvedere Cederna, la terrazza panoramica con camminamento sui Fori e sul Colosseo. Si tratta di uno spazio rimasto chiuso per tanti anni a causa del vicino cantiere della metro C: un luogo intitolato ad Antonio Cederna, indimenticato intellettuale scomparso nel 1996 che ha dedicato la sua vita a storiche battaglie ambientaliste e culturali a favore della Capitale. La cerimonia si è svolta alla presenza del Sindaco Roberto Gualtieri, dell'Assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi, dei figli di Antonio Cederna, Camilla, Giulio e Giuseppe, e di Walter Tocci Responsabile per il progetto CarMe.

Roma: riapre il belvedere dei Fori Imperiali, chiuso da 12 anniIl belvedere dei Fori Imperiali, chiuso da 12 anni, riapre al pubblico dopo lavori di riqualificazione.

Roma: riapre un lato di via dei Fori Imperiali, mercoledi’ si torna alla normalita’A Roma, via dei Fori Imperiali riapre in parte perché le autorità hanno rimosso le restrizioni dopo il crollo di un pino che aveva ferito tre persone.

