Liguria | ponte bloccato ecocentro riapre con fondi

Il Consiglio regionale della Liguria ha approvato all’unanimità una mozione per riaprire l’ecocentro di Varese Ligure, situato in località Baghino. La decisione arriva dopo il blocco del ponte che collega l’area e la disponibilità di fondi per la riapertura. La struttura era stata temporaneamente chiusa a causa delle condizioni del ponte e ora si cerca di garantire il servizio.

Il Consiglio regionale della Liguria ha approvato all’unanimità una mozione destinata a sbloccare la situazione critica dell’ecocentro di Varese Ligure, sito in località Baghino. La struttura è chiusa dal 2024 a causa di criticità strutturali sul ponte di accesso, un blocco che sta generando disagi significativi per i cittadini e rischiando l’abbandono illegale dei rifiuti. Il percorso prevede l’utilizzo del Fondo Strategico Regionale (FSR) per finanziare il ripristino del ponte con un contributo del 95%, mentre parallelamente si sta procedendo al rinnovo completo della struttura stessa. L’intervento infrastrutturale necessario per riaprire il centro di conferimento richiede investimenti sostanziosi che la Regione intende coprire quasi interamente attraverso il piano triennale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Liguria: ponte bloccato, ecocentro riapre con fondi Articoli correlati Calcinaia, riapre con un giorno d’anticipo la provinciale Francesca al ponte alla NavettaCalcinaia, 12 marzo 2026 - La strada provinciale Francesca al ponte alla Navetta ha riaperto oggi, giovedì 12 marzo, con un giorno di anticipo... Leggi anche: Frana a Niscemi, Schlein tuona sui fondi: “Serve 1 miliardo, si dirottino i fondi del Ponte sullo Stretto”