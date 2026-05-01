Salvini a domanda su Biennale | ' Io sono sempre d' accordo col Presidente del Consiglio' Meloni ride

Durante un evento a Roma, un politico è stato interpellato sulla Biennale d'arte e ha risposto che è sempre d'accordo con il Presidente del Consiglio. La risposta è stata accompagnata da una risata della collega presente. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto pubblico, senza ulteriori dettagli o commenti aggiuntivi. Non sono state fornite altre informazioni riguardo alle opinioni personali o alle motivazioni dietro le affermazioni.

Dentro la Roma - Il futuro in mano a Gasperini tra Champions e mercato. Friedkin a caccia del ds (Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2026 "Io sono sempre d'accordo con il Presidente del Consiglio. Rispetto l'autonomia della Biennale di Venezia e ritengo geniale la decisione dell'amico Buttafuoco di assegnare i premi non all'inizio della rassegna ma alla fine della rassegna, e i Leoni saranno assegnati non da cinque giurati, sulle cui dimissioni non mi pronuncio e non conosco le motivazioni, ma dai visitatori. Quindi sarà una Biennale autonoma e democratica. Meglio di così non poteva andare", così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini nella conferenza dopo il Consiglio dei Ministri.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Salvini a domanda su Biennale: 'Io sono sempre d'accordo col Presidente del Consiglio', Meloni ride Salvini a domanda su Biennale: 'Io sono sempre d'accordo col Presidente del Consiglio', Meloni ride Notizie correlate Leggi anche: Salvini: Sono sempre d'accordo con la Presidente del Consiglio Amministrative, l’ex presidente del Consiglio comunale Daniela Catalano: “Io ci sono, ma bisogna crederci”Le riflessioni personali dell’avvocato giungono poche ore prima della riunione della coalizione di Centrodestra per la scelta del candidato sindaco... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il Governo vuole 100mila nuovi alloggi in 10 anni: ecco il piano; Salvini a domanda su Biennale: 'Io sono sempre d'accordo col Presidente del Consiglio', Meloni ride; Lite Salvini-Giuli in Cdm sul Piano casa. Meloni bacchetta i ministri; Lite tra Salvini e Giuli in consiglio dei ministri. Poi interviene Meloni: Basta spocchia. Salvini a domanda su Biennale: 'Io sono sempre d'accordo col Presidente del Consiglio', Meloni ride(Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2026 Io sono sempre d'accordo con il Presidente del Consiglio. Rispetto l'autonomia della Biennale di Venezia e ritengo geniale la decisione dell'amico Buttafuoco di a ... la7.it Matteo Salvini: «Sono sempre d’accordo con la presidente del Consiglio»(Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2026 La conferenza stampa a Palazzo Chigi a termine del Consiglio dei Ministri. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni insieme ai Ministri Salvini e Foti ha present ... msn.com La presidente del Consiglio Giorgia Meloni a pranzo con i ragazzi di PizzAut, nella pizzeria di Monza dove lavorano persone con lo spettro autistico. Secondo il patron di PizzAut, Nico Acampora, è stata una scelta straordinaria che sottolinea l'importanza "che - facebook.com facebook Su Polymarket partono le scommesse su chi sarà il prossimo presidente del Consiglio italiano x.com