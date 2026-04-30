Dopo il Consiglio dei Ministri tenutosi a Palazzo Chigi, è stata diffusa una dichiarazione di un esponente politico, secondo cui si dice sempre in accordo con la Presidente del Consiglio. La conferenza stampa si è svolta il 30 aprile 2026 e si è conclusa con questa affermazione, senza ulteriori dettagli sulle discussioni o sui temi affrontati durante la riunione. La comunicazione è stata diffusa dall'agenzia di stampa.

Dentro la Roma - Il futuro in mano a Gasperini tra Champions e mercato. Friedkin a caccia del ds (Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2026 La conferenza stampa a Palazzo Chigi a termine del Consiglio dei Ministri. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni insieme ai Ministri Salvini e Foti ha presentato il Piano Casa. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Dentro la Roma - Il futuro in mano a Gasperini tra Champions e mercato. Friedkin a caccia del ds .🔗 Leggi su Iltempo.it

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Salvini: Sono sempre d’accordo con la Presidente del Consiglio

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