Salvate il soldato Jokic | cosa c' è dietro l' ennesimo fallimento dei Nuggets

Il giocatore serbo ha ripetuto più volte di voler rimanere nella squadra a vita, ma negli ultimi anni Denver ha affrontato diverse difficoltà. Tra decisioni sbagliate nel mercato e problemi a livello dirigenziale, la franchigia non è riuscita a raggiungere i risultati sperati. Questi fattori hanno contribuito all’ennesimo fallimento dei Nuggets, nonostante le dichiarazioni di fedeltà del giocatore.

Salvate il soldato Jokic. L’eliminazione dei Denver Nuggets al primo turno dei playoff lancia l’allarme. Il serbo s’è trovato a combattere con i mulini a vento, contro i Minnesota Timberwolves. Solo contro tutti, solo come un eremita. Il 31enne, tre volte Mvp, protagonista di una stagione da tripla doppia di media per partita, miglior uomo assist e miglior rimbalzista Nba, ha fatto brillare quell’attacco di luce riflessa, rendendolo il migliore per punti segnati e efficienza offensiva durante la stagione regolare. Ma i playoff sono un altro sport, si sa. E i nodi sono venuti al pettine, complice gli infortuni di Aaron Gordon e Payton Watson. Contro i rimaneggiati Wolves, senza Ant Edwards, i Nuggets si sono dimostrati inadeguati a prescindere dal valore degli avversari.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Salvate il soldato Jokic: cosa c'è dietro l'ennesimo fallimento dei Nuggets Notizie correlate NBA: i Nuggets alle corde, Dosunmu travolge Joki? e Denver? Cosa sapere I Minnesota Timberwolves portano la serie contro i Denver Nuggets sul 3 a 2. NBA: Jokic trascina i Nuggets, San Antonio vola a 60 vittorieNella notte tra il 6 e il 7 aprile 2026, i Denver Nuggets hanno scalato la classifica della Western Conference raggiungendo il terzo posto, mentre i...