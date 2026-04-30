I Minnesota Timberwolves si trovano ora in vantaggio 3-2 nella serie contro i Denver Nuggets, grazie alla vittoria più recente. Durante la quarta partita, Ayo Dosunmu ha realizzato 43 punti, superando Nikola Jokic e contribuendo alla prestazione della squadra. La serie si decide ora nelle prossime gare, mentre i Nuggets cercano di reagire alla sconfitta e di ribaltare il risultato.

? Cosa sapere I Minnesota Timberwolves portano la serie contro i Denver Nuggets sul 3 a 2.. Ayo Dosunmu segna 43 punti nella quarta gara contro Nikola Jokic e Denver.. I Minnesota Timberwolves hanno preso il comando della serie contro i Denver Nuggets con un punteggio di 3 a 2, mettendo Nikola Joki? e i suoi compagni di squadra davanti alla necessità impellente di vincere due partite consecutive per non vedere finire la loro corsa stagionale. La tensione che si respira negli spogliatoi del Colorado ha un nome preciso, mutuato dalla cultura tedesca: torschlusspanik. È quel senso di angoscia che assale quando si percepisce che le opportunità si stanno esaurendo e che il tempo per ribaltare una situazione sta scivolando via tra le dita.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - NBA: i Nuggets alle corde, Dosunmu travolge Joki? e Denver

CRAZY ENDING to Nuggets vs Timberwolves Game 2 - Jokic and Gobert POSTERS

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