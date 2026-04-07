Nella notte tra il 6 e il 7 aprile 2026, i Denver Nuggets hanno raggiunto il terzo posto nella Western Conference grazie alla vittoria di una partita importante, con Nikola Jokic protagonista. Nello stesso periodo, i San Antonio Spurs hanno conquistato la loro sessantesima vittoria della stagione, confermando un andamento positivo. La stagione NBA prosegue con diverse formazioni che cercano di consolidare le proprie posizioni in classifica.

Nella notte tra il 6 e il 7 aprile 2026, i Denver Nuggets hanno scalato la classifica della Western Conference raggiungendo il terzo posto, mentre i San Antonio Spurs hanno toccato quota sessanta successi stagionali. I risultati del girone NBA vedono inoltre New York e Cleveland vincere i rispettivi incontri, insieme a un Orlando Magic che rimescola le carte della Eastern Conference. L’impresa più eclatante è arrivata dai Nuggets, capaci di ribaltare una situazione compromessa contro i Portland Trail Blazers. La squadra di Denver ha recuperato uno svantaggio di diciassette punti nell’ultimo periodo di gioco, arrivando a guidare l’incontro fino a venticinque secondi dalla fine, prima che Deni Avdija segnasse il canestro del pareggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - NBA: Jokic trascina i Nuggets, San Antonio vola a 60 vittorie

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