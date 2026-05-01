Una bambina di un anno e mezzo è stata sottoposta a un intervento di broncoscopia per rimuovere della frutta secca inalata. L’operazione, durata alcune ore, è stata necessaria dopo che la piccola aveva ingerito del cibo che si era accidentalmente ossificato nelle vie respiratorie. La vicenda ha portato a riflettere sull’importanza di aumentare i livelli di prevenzione nei casi di ingestione accidentale di alimenti.

Nei giorni scorsi una bambina di un anno e mezzo è stata sottoposta a una complessa broncoscopia per rimuovere del cibo che aveva inalato. Grazie alla perizia dei professionisti la bimba è salva: é stata dimessa e sta bene. L’Intervento, che ha visto impegnata per oltre un’ora l’equipe della Pneumologia Interventistica con primo operatore il Direttore della Pneumologia Nicola Facciolongo, assistito dal dottor Roberto Piro e dagli anestesisti Nunzia Carrese e Fortuna Palumbo, ha consentito di liberare le vie aeree della piccola e di salvarle la vita. Il team intervenuto era composto anche dagli pneumologi interventisti Sofia Taddei, Eleonora Casalini e Matteo Fontana, dagli anestesisti Matteo Biscari ed Emanuele Gresia, dalle infermiere Simona Devoti e Nunzia Scialò e dall’equipe della sala operatoria aperta in urgenza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Salvata bimba di 1 anno e mezzo. Aveva inalato della frutta secca: "Prevenzione, livello da innalzare"

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