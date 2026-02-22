Ecco il nuovo hub europeo della frutta secca | è firmato da un' azienda aretina

Murano, azienda leader nel settore della frutta secca, ha avviato la costruzione di un grande hub a Pomigliano d’Arco, in Campania, per aumentare la capacità di produzione e distribuzione. La causa di questa iniziativa è la crescente domanda di prodotti naturali e salutari nel mercato europeo. La struttura, realizzata in collaborazione con l’azienda aretina Baraclit, comprende magazzini e aree di confezionamento. L’inaugurazione è prevista entro la fine dell’anno.