Ecco il nuovo hub europeo della frutta secca | è firmato da un' azienda aretina
Murano, azienda leader nel settore della frutta secca, ha avviato la costruzione di un grande hub a Pomigliano d’Arco, in Campania, per aumentare la capacità di produzione e distribuzione. La causa di questa iniziativa è la crescente domanda di prodotti naturali e salutari nel mercato europeo. La struttura, realizzata in collaborazione con l’azienda aretina Baraclit, comprende magazzini e aree di confezionamento. L’inaugurazione è prevista entro la fine dell’anno.
Un nuovo polo industriale destinato a rafforzare la produzione e la logistica della frutta secca. Murano, azienda leader in Italia nel settore, realizzerà un maxi hub a Pomigliano d’Arco (Napoli) grazie alla collaborazione strategica con l'azienda aretina Baraclit, realtà ai vertici dell’edilizia industriale e già coinvolta in progetti per marchi come Prada, Brunello Cucinelli, Bianchi Bicycles e Aruba. Il nuovo stabilimento sorgerà su un’area complessiva di oltre 70mila mq, con una superficie coperta che raggiungerà quota 30mila mq considerando anche un edificio preesistente, anch’esso costruito in prefabbricato. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
