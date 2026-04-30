Una bambina di 18 mesi è stata sottoposta a una broncoscopia presso il reparto di Pneumologia di un ospedale di Reggio Emilia, dopo aver inalato frutta secca. L’intervento mirava a rimuovere il cibo che si era bloccato nelle vie respiratorie. Nei giorni scorsi, i medici sono riusciti a estrarre la frutta secca, evitando complicazioni più gravi. La bambina si trova sotto osservazione e sta bene.

Reggio Emilia, 30 aprile 2026 – Una complessa broncoscopia per rimuovere il cibo che aveva inalato. E’ stata salvata così, nei giorni scorsi, alla Pneumologia del Santa Maria Nuova una bambina di un anno e mezzo che aveva inalato frutta secca. L’intervento, che ha visto impegnata per oltre un’ora l’equipe della Pneumologia interventistica con primo operatore il direttore Nicola Facciolongo, assistito dal dottor Roberto Piro e dagli anestesisti Nunzia Carrese e Fortuna Palumbo, ha consentito di liberare le vie aeree della piccola e di salvarle la vita. https:www.ilrestodelcarlino.itarchivebambino-salvato-49810c0d Il team che ha operato la bambina.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bambina di 18 mesi inala frutta secca, salvata a Reggio Emilia: ecco come

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