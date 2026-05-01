Due professionisti sanitari, un'infermiera e un medico, sono stati premiati dall'amministrazione comunale per aver salvato un ciclista colpito da infarto durante una passeggiata sulla strada. La cerimonia si è svolta alla presenza delle autorità locali, tra cui il sindaco, che ha consegnato loro un riconoscimento ufficiale. L'intervento tempestivo dei soccorritori ha permesso di stabilizzare il paziente e di trasportarlo in ospedale.

TREVI Riconoscimento dell’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Ferdinando Gemma e dall’assessore Mirko Menicacci, ai due operatori sanitari, il dottor Andrea Damiani e l’infermiera Roberta Milei, entrambi di Trevi e fuori servizio, che con il loro tempestivo intervento hanno salvato la vita a un ciclista colpito da malore sulla strada. L’infermiera Roberta presta servizio alla Struttura complessa di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale San Giovanni Battista. Il cicloamatore era stato colpito da arresto cardiocircolatorio lungo la Flaminia, in prossimità della Rotatoria di Borgo Trevi. Ai due operatori sanitari il sindaco e l’assessore hanno consegnato una pergamena per ringraziarli del loro gesto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Salvarono ciclista colpito da infarto sulla strada. Riconoscimento all’infermiera e al medico

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