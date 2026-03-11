Ciclista colpito da un infarto i compagni di squadra lo rianimano e lo salvano

Durante un allenamento, un ciclista ha accusato un infarto che lo ha reso improvvisamente affannoso e incapace di continuare a pedalare. I suoi compagni di squadra, rendendosi conto della situazione, hanno immediatamente iniziato le manovre di rianimazione. Grazie al loro intervento, il ciclista è stato salvato e trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.

Improvvisamente il respiro è diventato sempre più affannoso, pesante, la pedalata stanca, faticosa e i sensi sono venuti meno. Poi il buio: mentre ancora in sella alla sua bici, in gruppo, è caduto rovinosamente a terra. Paura nella tarda mattinata di oggi, 11 marzo, per un cicloamatore di 65. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Articoli correlati

Infarto al bar, lo salvano gli amici: manager bresciano in RianimazioneÈ ricoverato in Rianimazione il manager di 58 anni che si è sentito male mercoledì sera all'ora dell'aperitivo, al bar FuoriGiuoco di Rivoltella, a...

Colpito da infarto a Capri il giorno della Befana, l’elisoccorso sfida il maltempo e lo salvaUomo colpito da infarto a Capri, l'elisoccorso del 118 lo salva sfidando le forti raffiche di vento legate al maltempo a Napoli.

Approfondimenti e contenuti su Ciclista colpito

Temi più discussi: Colpito da un capriolo mentre è in bici nei boschi di Pontida, muore 64enne; Tragedia nei boschi del Canto: 64enne muore in bici colpito da un capriolo; Pontida, morto Osvaldo Busca di Rivolta d'Adda colpito al petto da un capriolo. Era inseguito da un cane; Travolto da un capriolo mentre va in bici, muore 64enne di Rivolta D'Adda.

Ciclista colpito da un capriolo muore a Pontida, la vittima è Osvaldo Busca di 64 anni. Sotto shock l'amicoIl capriolo è sbucato da un cespuglio di fianco al sentiero che la vittima stava percorrendo, l’incidente è avvenuto nei boschi di Pontida ... virgilio.it

Capriolo carica e colpisce al petto un ciclista. L’uomo cade e muore sul colpoStava pedalando sulla sua mountain bike quando è stato colpito da un capriolo ed è caduto a terra, morendo sul colpo. Il tragico incidente è avvenuto ieri mattina, attorno alle 9,30, a Pontida (Bergam ... blitzquotidiano.it

Ciclista colpito da un'automobile lungo l'Aurelia a Borghetto S. Spirito, un ferito in codice giallo al Santa Corona x.com

Chi era il ciclista morto dopo essere stato colpito da un capriolo - facebook.com facebook