Salute femminile | 50 visite gratuite al Goretti di Latina

Tra il 22 e il 29 aprile, l’ospedale Goretti di Latina ha organizzato un’iniziativa che ha permesso a 50 donne di ricevere visite mediche gratuite dedicate alla salute femminile. L’evento si è svolto presso il presidio ospedaliero, offrendo un’occasione di controllo e prevenzione senza costi per le partecipanti. La campagna ha coinvolto diverse specializzazioni, con l’obiettivo di promuovere l’attenzione alla salute delle donne nella comunità locale.

?? Cosa sapere L'ospedale Goretti di Latina ha offerto 50 visite mediche gratuite tra il 22 e il 29 aprile. L'iniziativa della Asl Latina risponde alla campagna della Fondazione Onda per la salute femminile. L'ospedale Santa Maria Goretti di Latina ha messo a disposizione 50 prestazioni mediche gratuite tra il 22 e il 29 aprile per celebrare l'undicesima edizione della Giornata nazionale della salute della donna. Questa iniziativa, che ha segnato la chiusura di una settimana interamente .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salute femminile: 50 visite gratuite al Goretti di Latina Notizie correlate Latina, 50 visite gratuite per la salute della donna all’ospedale GorettiLatina, 1° maggio 2026 – Si è chiusa nella Asl di Latina una settimana interamente dedicata alla salute della donna, con servizi gratuiti... Salute femminile e prevenzione. Visite gratuite grazie all’AvisScadrà martedì il termine per prenotare a Cingoli (al 333-9962827) e sottoporsi gratuitamente a ecografie, visite ginecologiche e ostetriche, per... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Salute femminile, al Goretti si chiude una settimana di visite gratuite; Salute della donna: chiusa una settimana di visite ed esami gratuiti al Santa Maria Goretti; Giornata salute donna: al Goretti 50 visite gratuite in sette giorni. Salute della donna: chiusa una settimana di visite ed esami gratuiti al Santa Maria GorettiIn occasione dell’11ª Giornata nazionale della salute della donna, la Asl Latina ha offerto alla cittadinanza un articolato programma di prestazioni gratuite. SI è chiusa nella Asl di Latina una setti ... online-news.it La Asl di Latina: "Occupazione per altri scopi solo temporanea" Leggi qui: https://www.studio93.it/stanza-codice-rosa-al-goretti-di-latina-utilizzata-per-altre-urgenze-la-polemica-la-asl-poi-si-affretta-a-spiegare - facebook.com facebook