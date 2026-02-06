Torino 2026 | La rivoluzione gentile di Elsa Morante conquista il Salone del Libro

Torino si prepara a ospitare le Olimpiadi del 2026, ma nel frattempo il Salone del Libro ha già portato sotto i riflettori un’immagine diversa. Elsa Morante, con la sua scrittura, ha lasciato un messaggio forte: in un mondo disastrato, sono i giovani a poter portare un cambiamento, con la loro purezza e il loro sguardo libero. La sua idea di rivoluzione gentile ha catturato l’attenzione di molti, anche tra i visitatori che hanno ascoltato le sue parole e riflettuto sul futuro.

Dal 14 al 18 maggio, il Lingotto torna a essere la capitale mondiale dell'editoria. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it © Lifeandnews.it - Torino 2026: La rivoluzione gentile di Elsa Morante conquista il Salone del Libro

Il tema della XXXVIII edizione del Salone Internazionale del libro di Torino è "Il mondo salvato dai ragazzini". È un libro di Elsa Morante che ne contiene molti: è un manifesto, è una poesia, è una festa, è un'invettiva, è una chiave magica che apre tutte le porte

