Salis va in piazza ma scorda i nostri eroi

Durante l’adunata che si è svolta dal 8 al 10 maggio a Genova, molte persone hanno partecipato in piazza, mentre alcune figure di rappresentanza non sono state presenti. La manifestazione è stata organizzata dal Comune, secondo quanto dichiarato dai responsabili dell’Associazione nazionale Alpini. Tra le varie presenze, si è notato l’assenza di alcuni rappresentanti storici, che sono stati ricordati in altri contesti.

È da più di cent’anni, più precisamente dal 1920, che gli Alpini organizzano la loro adunata. Ogni anno scelgono una diversa città italiana dove ritrovarsi, vedere vecchi e nuovi amici e, infine, ricordare il periodo della naja. Da qualche tempo, però, la loro parata è accompagnata da polemiche. «A Rimini», racconta Massimo Cortesi, responsabile della comunicazione dell’Associazione nazionale Alpini e direttore del mensile nazionale L’Alpino, «siamo stati preceduti da alcuni manifesti che dicevano: “Alpino molesto se mi tocchi ti calpesto”. È in quell’occasione che, per la prima volta, siamo stati travolti da accuse di questo tipo. Tutti hanno raccontato quello che alcuni di noi avrebbero fatto quella volta, ma nessuno, o quasi, ha detto che poi abbiamo creato un sito contro le molestie e prodotto un manuale di consapevolezza.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «Salis va in piazza, ma scorda i nostri eroi» Notizie correlate Leggi anche: Piacenza Expo, Villa: «Non inseguiamo chi va via, ma investiamo sui nostri eventi» Marotta difende Bastoni: “Ha sbagliato, ma va giustificato. Saviano? Ci penseranno i nostri avvocati”Nella mattinata di oggi (16 febbraio) è in corso un'assemblea di Lega Calcio Serie A a Milano. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: La sindaca Salis ad Ansaldo Energia per l’81º anniversario della Liberazione; La campionessa delle piazze e la sinistra dei palazzi, così Salis prepara la scalata; Silvia Salis: 25 aprile festa per tutti, ma non di tutti; Fischi a Bucci in piazza per il 25 Aprile, le reazioni politiche. Coesione? FdI-Lega-FI: Silvia Salis va contro Mattarella, a Genova 25 Aprile di intolleranzaIn piazza Matteotti a Genova Silvia Salis va contro il ‘momento di coesione’ invocato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Analytical cookies are used to understand how visitors ... ligurianotizie.it Fischi a Bucci in piazza per il 25 Aprile, le reazioni politicheÉ stato fischiato da una parte dei diecimila che hanno occupato piazza Matteotti l'intervento del presidente della Regione Liguria Marco Bucci, in occasione dell'81mo anniversario della Liberazione. L ... primocanale.it Tutto confermato. Stanno usando Silvia Salis per inglobare tutto ciò che non è centrosinistra (Renzi e Calenda, gente che odia molto più sinistra e 5 stelle che non la Meloni), e disinnescare tutto ciò che è cambiamento reale. La solita manovra da “uccidiamo l - facebook.com facebook Servizi funebri: Salis nomina il legale di Belsito, ex tesoriere Lega. @MarcoGras x.com