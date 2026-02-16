Marotta difende Bastoni | Ha sbagliato ma va giustificato Saviano? Ci penseranno i nostri avvocati

Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha commentato oggi le critiche a Bastoni, accusando l’arbitro di aver commesso un errore e difendendo il giocatore. La discussione è nata dopo le decisioni prese durante la partita contro la Juventus, che hanno scatenato diverse proteste da parte dei tifosi e degli osservatori. Marotta ha anche menzionato Saviano, precisando che i suoi avvocati si occuperanno della questione legale.

Nella mattinata di oggi (16 febbraio) è in corso un'assemblea di Lega Calcio Serie A a Milano. Dopo le polemiche arbitrali di Inter-Juventus, la simulazione di Bastoni e il caos mediatico degli ultimi giorni, sono arrivate finalmente le parole del presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni. Sulla posizione ufficiale dell'Inter: "Abbiamo notato che c'è stata una pressione mediatica smisurata rispetto a quanto accaduto. Bastoni è stato oggetto di una gogna mediatica che va al di là di quanto è successo. Parliamo di un giocatore di 26 anni con più di 300 presenze in Serie A, mai protagonista di eventi clamorosi.