Piacenza Expo Villa | Non inseguiamo chi va via ma investiamo sui nostri eventi

Il nuovo presidente di Piacenza Expo è stato annunciato dopo che Giuseppe Cavalli, che aveva guidato l’ente per nove anni, ha lasciato il suo ruolo. Cavalli aveva definito l’ente come una “portaerei economica”. La direzione dell’ente ha dichiarato che non si concentrano sulla ricerca di chi decida di abbandonare l’attività, ma piuttosto sull’investimento nei propri eventi.

Eccolo qui il nuovo presidente di Piacenza Expo. Dopo nove anni al comando della «portaerei economica», sua celeberrima definizione, Giuseppe Cavalli ha lasciato la guida dell’ente fieristico. Al suo posto il 40enne Davide Villa. Commercialista dal 2014, ha lavorato a lungo per uno studio di.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Piacenza Expo, anche l'attuale consigliere Davide Villa punta alla presidenzaNon c’è solamente l’ipotesi di un quarto mandato a Giuseppe Cavalli, tra i soci spunta il nome dell’attuale consigliere (in quota Confindustria)... Leggi anche: Davide Villa è il nuovo presidente di Piacenza Expo: «Gratitudine e grande senso di responsabilità» Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Piacenza Expo, dopo 9 anni Giuseppe Cavalli lascia; Piacenza Expo, Davide Villa è il nuovo presidente; Pc Expo, Villa sarà il nuovo presidente Cavalli amaro: Sarei andato avanti; Rinnovo del Cda di Piacenza Expo, l'augurio di buon lavoro e il ringraziamento della sindaca Tarasconi. Piacenza Expo, Davide Villa è il nuovo presidenteDavide Villa è il nuovo Presidente di Piacenza Expo per il triennio 2026-2029. L’elezione è avvenuta ieri sera in occasione del primo Consiglio di ... piacenzasera.it Pc Expo: nuova governance con Villa, Montesissa e Maggi. Ok al bilancio 2025Cambia volto la governance di Piacenza Expo. Dopo nove anni alla guida della società fieristica di Le Mose, infatti, Giuseppe Cavalli ha chiuso la sua ... piacenzasera.it Davide Villa è stato confermato nuovo presidente di Piacenza Expo, l'elezione è avvenuta nel corso del nuovo cda. Elisabetta Montesissa è vice presidente e Fabio Maggi consigliere delegato. Villa: "Piacenza Expo è un asset strategico del sistema produttivo - facebook.com facebook