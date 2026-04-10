KIWI Vapor x IED – Istituto Europeo di Design | assegnata la borsa di studio al progetto vincitore

È stato annunciato il progetto vincitore del concorso promosso da KIWI Vapor in collaborazione con l’Istituto Europeo di Design. Il concorso ha coinvolto giovani creativi nella realizzazione di accessori innovativi destinati a accompagnare KIWI Air, uno dei prodotti principali dell’azienda. Al termine della selezione, è stata assegnata una borsa di studio al progetto ritenuto più meritevole. La fase creativa si è conclusa con la consegna del premio.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Si conclude il progetto che ha coinvolto giovani creativi nella progettazione di accessori innovativi per KIWI Air, uno dei prodotti di punta di KIWI Vapor. Il premio è stato assegnato al Team Papaya, selezionato da una giuria d’eccellenza. Milano, 10 aprile 2026 – Si è concluso il progetto KIWI Vapor x IED – Istituto Europeo di Design, nato per sostenere i giovani talenti e promuovere il dialogo tra formazione, creatività e industria. La borsa di studio è stata assegnata al Team Papaya, gruppo vincitore composto da tre studenti, selezionato per la qualità progettuale, la coerenza con i valori del brand e il potenziale di sviluppo dell’idea presentata. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - KIWI Vapor x IED – Istituto Europeo di Design: assegnata la borsa di studio al progetto vincitore Liceo Righi, assegnata la borsa di studio di 1500 euro che ricorda l'appassionato medico Franco BenazziQuest’anno la borsa di studio è stata assegnata a Francesco Brasini che ha convinto la giuria per l’altruismo dimostrato nelle attività... Borsa di studio in memoria di Barbara Maino, la cerimonia in Humanitas Istituto Clinico CataneseBarbara Maino, nel suo percorso di vita interrotto da una grave malattia, ha lasciato un segno profondo nelle persone che ha incontrato. Si parla di: KIWI Vapor x IED: assegnata la borsa di studio al progetto vincitore. KIWI Vapor x IED – Istituto Europeo di Design: assegnata la borsa di studio al progetto vincitoreSi conclude il progetto che ha coinvolto giovani creativi nella progettazione di accessori innovativi per KIWI Air, uno dei prodotti di punta di KIWI Vapor. Il premio è stato assegnato al Team Papaya, ... adnkronos.com KIWI Vapor x IED: assegnata la borsa di studio al progetto vincitoreA decretare il vincitore è stata una giuria composta da KIWI Vapor, IED – Istituto Europeo di Design, Daniele Calcaterra, la redazione di Caffè Design, NSS Magazine e l’ex studentessa IED Cristina ... askanews.it